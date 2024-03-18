Идею президента Франции об олимпийском перемирии на Украине в Москве признали дешевым самопиаром Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже.
У Макрона воспалился «нерв войны»
Комментарии
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Виктор Шилин
В дисциплине крысы на батуте Победит Брейбок, клопы ей в омощь
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15 час.
Георгий Лянгас
Откуда у этих ущербных - Наполеона , макрона , зеленского такие большие амбиции ? Как говорят , мал клоп, да вонюч .
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12 час.
n
nyha
однако сожрал лягушку с икрой...вот и попёрло макарона...
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12 час.
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