У Байдена нашли повод не давать Украине ATACMS: русские базы уже за пределами их досягаемости

Американская Wall Street Journal со ссылкой на неназванного чиновника утверждает, будто Россия перемещает 90% своих военных самолетов на базы, находящиеся за пределами радиуса действия ракет ATACMS большой дальности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии