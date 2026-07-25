Кружат дроны. Страшно. Тяжёлая ночь для России - сводка по атаке ВСУ

Ночной налёт беспилотников и ракет по нескольким регионам - от Ростовской области до Екатеринбурга - привёл к ранениям, разрушениям и масштабным отключениям: силы ПВО отражали атаки, спасатели тушили пожары, а власти обещают помощь пострадавшим.
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