Вылитый Леонтьев: пропавшая Ани Лорак изменилась до неузнаваемости

Знаменитая певица, которая, напомним, родом с Украины, не так давно оказалась в центре скандала. На фоне событий, происходящих в мире, артистка пропала: перестала давать концерты, посещать мероприятия и публиковать контент в своих социальных сетях.
Знаменитая певица, которая, напомним, родом с Украины, не так давно оказалась в центре скандала. На фоне событий, происходящих в мире, артистка пропала: перестала давать концерты, посещать мероприятия и публиковать контент в своих социальных сетях.
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