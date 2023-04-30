Мэттьюс о выходе «Торонто» во 2-й раунд: «Для нас было важно преодолеть этот барьер, сбросить гору с плеч. Хотим продолжать давить на газ»

«Торонто» впервые с 2004 года вышел во 2-й раунд плей-офф, одержав победу над «Лайтнинг» (4-2, 2:1 ОТ в шестом матче).
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