Все лишнее — детям: Шарлиз Терон, Кэти Перри и Джессика Альба

На днях в Лос-Анджелесе состоялся благотворительный гала-вечер американской организации Джессики Альбы Baby2Baby, собирающей средства и предметы первой необходимости для сирот и детей из малоимущих семей.
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