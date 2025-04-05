Глава ОВА Лысак сообщил о 16 погибших после взрыва в Кривом Роге

Вечером 4 апреля в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области, произошел взрыв. В результате происшествия погибли 16 человек, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своём Telegram-канале.
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