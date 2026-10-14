Суд обязал хозяина собаки, укусившей 17-летнего юношу за бедро в феврале 2026 года в Пермском крае, выплатить пострадавшему 25 тысяч рублей компенсации морального вреда, а его отцу — ещё 5 тысяч.
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