The Diplomat Season 4 features a shocking death of an important recurring character. Here's why it needed to happen, according to Debora Cahn.
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