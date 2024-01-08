Врач рассказала, как безопасно окунаться в прорубь

Для многих россиян стало доброй традицией накануне Крещения Господня окунаться в прорубь. Однако врачи предупреждают, что воздействие холодной воды на организм может как обострить хронические заболевания, так и привести к гибели.
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