Политика как он...
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Политика как она есть

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Москвичам пообещали продолжение магнитных бурь

Москвичам пообещали продолжение магнитных бурь

На Земле завершилась средняя по силе магнитная буря, возмущения продолжатся и на следующей неделе. Об этом агентству «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

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