Москвичам пообещали продолжение магнитных бурь

Политика как она есть

На Земле завершилась средняя по силе магнитная буря, возмущения продолжатся и на следующей неделе. Об этом агентству «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.