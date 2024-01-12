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В Госдуме рассматривают инициативу сделать Старый Новый год выходным днем

В Госдуме рассматривают инициативу сделать Старый Новый год выходным днем

Депутаты тоже люди. Иначе как объяснить тот факт, что буквально через несколько дней после выхода из затяжных каникул, они взялись рассматривать инициативу, реализация которой позволит добавить в и без того в «ущербном» январе еще выходных дней, пишет Pensnews.

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