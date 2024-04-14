В конгрессе США обвинили Байдена в обострении ситуации на Ближнем Востоке

Действия администрации американского лидера Джо Байдена способствовали бострению ситуации на Ближнем Востоке и таким "ужасным событиям", заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон, комментируя атаку Ирана на Израиль.
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