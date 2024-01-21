Какой сегодня праздник: 22 января

Сегодня, 22 января в Росси отмечают День авиации войск ПВО Несмотря на то, что авиация войск противовоздушной обороны как отдельный род войск в настоящее время в российских Вооружённых силах не существует, а выполнение этих задач осуществляется Воздушно-космическими силами, среди воинских памятных дат и праздников сохранился День авиации войск ПВО, отмечаемый ежегодно 22 января.