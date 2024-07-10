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Царьград

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  • Ингерман Ланская
    видимо ,потому отклоняют, что законопроект половинчатый: надо закрыть и ебн-центр и сарай на Красной площади - памятн...Госдума в очередн...
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Орбан уехал от Путина и озадачил Европу предсказанием: "У военного поезда нет тормозов, а машинист сошёл с ума"

Орбан уехал от Путина и озадачил Европу предсказанием: "У военного поезда нет тормозов, а машинист сошёл с ума"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озадачил Европу предсказанием. Звучит оно так: "У военного поезда нет тормозов, а машинист сошёл с ума.

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Комментарии
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Андрей
Какой-то у него меркантильненький интересешико есть в этом деле...вот какой?
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15 час.

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