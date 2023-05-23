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За таких людей неловко: Виктория Боня ответила на хейт в ее сторону

За таких людей неловко: Виктория Боня ответила на хейт в ее сторону

Виктория Боня ответила на критику в сторону своего появления на Каннском фестивале. Телеведущая — единственная представительница российского шоу-бизнеса, которая появляется на этом мероприятии несколько лет подряд.

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