За таких людей неловко: Виктория Боня ответила на хейт в ее сторону

Виктория Боня ответила на критику в сторону своего появления на Каннском фестивале. Телеведущая — единственная представительница российского шоу-бизнеса, которая появляется на этом мероприятии несколько лет подряд.
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