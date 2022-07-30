Очередные антироссийские провокации Латвии: Не могут смириться с успехами ВС РФ

Латвийский портал LSM со ссылкой на службу госбезопасности Латвии сообщил в пятницу, 29 июля, что въезжающие в страну со стороны России обязаны теперь давать подписку об осуждении спецоперации ВС РФ на Украине.
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