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«Я злился на мирных»: боец «Вагнера» откровенно рассказал о возвращении с фронта

«Я злился на мирных»: боец «Вагнера» откровенно рассказал о возвращении с фронта

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Михаил Солопов, ранее входивший в ряды частной военной компании «Вагнер», поделился с журналистами своими личными переживаниями, связанными с участием в специальной военной операции.

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