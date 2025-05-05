«Я злился на мирных»: боец «Вагнера» откровенно рассказал о возвращении с фронта

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Михаил Солопов, ранее входивший в ряды частной военной компании «Вагнер», поделился с журналистами своими личными переживаниями, связанными с участием в специальной военной операции.
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