Опрос, связанный с историей Забайкалья, запустил портал ZAB.RU

Опрос, связанный с событиями столетней давности запустил портал ZAB.RU в своём Telegram-канале.Посетителям предлагается выбрать один из вариантов ответа на вопрос: «Если бы в 1922 году ДВР не присоединили к России, то как бы мы сейчас жили?».