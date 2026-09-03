Депутат Обухов связал отказ кандидатов от теледебатов с желанием не мешать "ЕР"

Кандидаты в депутаты Госдумы, кроме представителей КПРФ, массово игнорируют теледебаты, чтобы не повышать общественный интерес к своим партиям и тем самым помочь «Единой России» сохранить большинство.
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