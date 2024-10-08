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Тульские новости

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Тульская область заняла 25 место в рейтинге по доступности ипотеки

Тульская область заняла 25 место в рейтинге по доступности ипотеки

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности ипотеки в 2024 году. Тульская область расположилась на 25 строчке рейтинга, где доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, составляет 16,2%.

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