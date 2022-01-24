Профессор Ислам заявил, что у 73% пациентов со штаммом "омикрон" наблюдается насморк

У 73% людей, заболевших омикрон-штаммом коронавируса в Бангладеш, возникает насморк. Об этом рассказал официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам, передают "РИА Новости" со ссылкой на bdnews24.