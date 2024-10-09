🇷🇺🇺🇦 Украинские формирования продолжают обстреливать Белгородскую область, больше всего снарядов летит по территории Шебекинского городского округа.
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🇷🇺🇺🇦 Украинские формирования продолжают обстреливать Белгородскую область, больше всего снарядов летит по территории Шебекинского городского округа.
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