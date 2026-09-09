Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 мест на фото прошлого и настоящего, которые показывают силу времени лучше любых слов

15 мест на фото прошлого и настоящего, которые показывают силу времени лучше любых слов

Фотографии умеют сохранять то, чего уже давно нет: людей, здания, улицы, привычки и целые эпохи. Но особенно интересно становится, когда старый снимок оказывается рядом с фотографией того же места спустя десятки лет.

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