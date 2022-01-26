Обзор финалов турнира German Masters

История турнира German Masters начинается с 2011 года, и с тех пор снукер подарил миру несколько величайших Чемпионов, сообщает WST Темподром (фото: WST) Все новости и результаты German Masters 2022 Результаты, турнирная таблица German Masters 2022 Квалификация German Masters 2022 Расписание трансляций German Masters 2022 Видео German Masters 2022 В среду в Берлине стартует турнир German Masters, на котором после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса Covid-19 сыграют лучшие снукеристы мира.