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Иран готов отказаться от ядерного оружия в обмен на снятие санкций США

Иран готов отказаться от ядерного оружия в обмен на снятие санкций США

Иранская сторона заявила о готовности к ядерному соглашению с США на определённых условиях. Советник верховного лидера Али Шамхани озвучил условия, включая уничтожение запасов высокообогащённого урана и допуск международных инспекторов в обмен на снятие санкций.

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