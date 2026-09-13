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Геннадий Орлов: «На каком месте «Локомотив» в таблице? А отрезками ни в чем «Зениту» не уступали. Качество игры питерцев оставляло желать лучшего, мягко говоря»

Комментатор Геннадий Орлов остался недоволен качеством игры « Зенита » в матче с « Локомотивом », несмотря на победу.

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