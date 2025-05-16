Украину заподозрили в желании сорвать переговоры в Стамбуле. Киев может использовать Мединского в качестве повода

Украина может сорвать переговоры в Стамбуле, считают авторы немецкой газеты Berliner Zeitung (BZ). Киев может использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского на должность главы российской делегации в Стамбуле в качестве повода для срыва переговоров, а также для получения еще большей военной поддержки от западных стран.