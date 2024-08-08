Вторжение Украины в Курскую область поставило главный вопрос СВО ﻿

Игорь Сипкин

Пограничники на кпп "Суджа" дрались по последнего, пока все не погибли. У нас росгвардия (подчиняется МВД) по кол-ву более ВС России. Где она? Видимо "крышует " мигрантов. Где ОДКБ, которая должна была прислать миротворцев при нападении на одну из стран? Нет её- и не пришлют, они уже все оринтированы на Запад. Зачем нам этот союз? Мы вроде недавно подписали военный союз с Сев Кореей о взаимопомощи? Может они пришлют войска?