Вторжение Украины в Курскую область поставило главный вопрос СВО ﻿

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Игорь Сипкин
Пограничники на кпп &quot;Суджа&quot; дрались по последнего, пока все не погибли. У нас росгвардия (подчиняется МВД) по кол-ву более ВС России. Где она? Видимо &quot;крышует &quot; мигрантов. Где ОДКБ, которая должна была прислать миротворцев при нападении на одну из стран? Нет её- и не пришлют, они уже все оринтированы на Запад. Зачем нам этот союз? Мы вроде недавно подписали военный союз с Сев Кореей о взаимопомощи? Может они пришлют войска?
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