Пентагон: США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ по территории России

В Пентагоне прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область. По словам заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ американским оружием вглубь территории России.
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