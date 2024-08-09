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Пентагон: США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ по территории России

Пентагон: США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ по территории России

В Пентагоне прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область. По словам заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ американским оружием вглубь территории России.

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