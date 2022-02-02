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Ламело Болл: «Не беру ни с кого пример, концентрируюсь на своей собственной игре»

Разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл признался, что не рассматривает никого из бывших и действующих баскетболистов НБА в качестве своей «ролевой модели».

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