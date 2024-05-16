«РЭБ не работает»: российские дроны стали кошмаром украинской армии  

Украинские системы РЭБ не работают против быстро адаптирующихся российских дронов. Об этом в интервью экс-депутату Рады Анне Гопко заявила её бывшая коллега, а ныне медик ВСУ Оксана Корчинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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