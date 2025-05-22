Совбез России: НАТО стремится разрушить архитектуру безопасности в АТР

Замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов обвинил НАТО в попытках уничтожения сложившейся в Азиатско-Тихоокеанском регионе асеаноцентричной системы безопасности для создания вместо неё узких военно-политических блоков.
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