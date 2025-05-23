Плитка LVT — что это?

﻿﻿В последние годы плитка LVT стала одним из самых популярных материалов для напольного покрытия. Но что это? LVT, или виниловая плитка класса люкс, — это современная виниловая плитка, сочетающая в себе красоту натуральных материалов с практичностью современных технологий.