«Я направила фокус на внутреннее состояние. Начала много и долго саморефлексировать». Валиева о том, что в ней изменилось за четыре года

Фигуристка Камила Валиева рассказала, как изменилось ее отношение к себе за последние четыре года. – Как ты думаешь, а с тобой как с человеком с 2022 по 2026 год какое самое главное изменение произошло? Если не говорить о профессии, а говорить о тебе как о личности.