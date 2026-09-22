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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я направила фокус на внутреннее состояние. Начала много и долго саморефлексировать». Валиева о том, что в ней изменилось за четыре года

Фигуристка Камила Валиева рассказала, как изменилось ее отношение к себе за последние четыре года.  – Как ты думаешь, а с тобой как с человеком с 2022 по 2026 год какое самое главное изменение произошло? Если не говорить о профессии, а говорить о тебе как о личности.

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