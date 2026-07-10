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Более тысячи семей собрал фестиваль «Больше, чем путешествие» в Мордовии

Более тысячи семей собрал фестиваль «Больше, чем путешествие» в Мордовии

Более тысячи семей со всей России — от Калининграда до Дальнего Востока съехались 10 июля в Мордовию на главный семейный туристский фестиваль страны «Больше, чем путешествие», которое проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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