В Крыму появятся ещё три ООПТ

Фото: пресс-служба Минэкологии РКВ 2025 году в Крыму планируется создать три особо охраняемые природные территории регионального значения: заказник «Холодная балка» площадью 69 га в Бахчисарайском районе, заказник «Лименская долина» площадью 34,1 га в районе пгт Симеиз и парк-памятник садово-паркового искусства «Морской прибой» площадью 8,73 га в районе пгт Кореиз.