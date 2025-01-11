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Крымское информационное агентство

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В Крыму появятся ещё три ООПТ

В Крыму появятся ещё три ООПТ

Фото: пресс-служба Минэкологии РКВ 2025 году в Крыму планируется создать три особо охраняемые природные территории регионального значения: заказник «Холодная балка» площадью 69 га в Бахчисарайском районе, заказник «Лименская долина» площадью 34,1 га в районе пгт Симеиз и парк-памятник садово-паркового искусства «Морской прибой» площадью 8,73 га в районе пгт Кореиз.

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