Путин призвал возродить плановую экономику?

Несекретные материалыПолитикаПутин призвал возродить плановую экономику?Путин: А не пора ли возродить Госплан - пусть и под иным названием? Цитата Владимира Путина с сегодняшнего Совбеза: .Вернуться к статье2613НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновЯ за Гоплан, это то, чего России сегодня нужно, а без него кто налево, а кто по дрова. Не мешает это и Китаю, как и КПК, а только движет. Этакий капиталистический социализм!ВТВячеслав ТарасовКаждая семья живёт исходя из планирования своей жизни, а почему государство должно жить махновщиной?Альбина КолесниковаПредложение правильное давно пора это надо было сделать.Кто мешал?ИванНеужто приходит в себя? неповерю пока не уберёт силуанова кудрина и набибуллинуИванА Чубайса не отдаст по суд за геноцид русского народа и развал России.Руслан БаратовЛибералам каюк, всё, лафа отошла. Придется конкретно заниматься экономикой. Лозунг: "Рынок всё разрулит" - сдох.Валера ЮшковНаконец то дошло, что даже ограбление и уничтожение, надо планировать.Виктор МуравьевВ этой связи - по колено в грязи! И этот тоже подхватил косноязычную горбачёвскую заразу "в этой связи". В какой этой связи? Не шла речь ни о какой связи! В связи с этим, ранее сказанным! Колхозник, пятном меченый, не только страну разрушил, но и речь русскую испоганил. Гад!Владимир ДомнинСогласиться можно только с этим: "Подчеркну, нам нужна сбалансированная, единая и целостная система". Остальное словоблудие и пустословие, призванное оправдать свои преступления перед страной. И главное - развал правоохранительной системы.Виктор МуравьевАнекдот советского времени: Середина 70-х. Красная площадь. На Мавзолее все правителство. Идет военный парад. Стройными рядами проходят мимо Мавзолея офицеры, курсанты, моряки. Правительство ждет показа боевой техники. Вдруг за моряками вразброд показалась толпа в дубленках и пыжиковых шапках. Леонид Ильич недовольно обращается к Устинову: "Кто это?" - Это Госплан, Леонид Ильич. Знаете ли, огромная разрушительная сила! . Так что, опять на те же грабли захотелось? Или это будет какое-то другое, не разрушительное планирование? А как планировать планы частному капиталу? У капиталиста цель другая - получение максимальной прибыли! А для этого - получить самый выгодный заказ, а для этого - положить в пыжиковую шапку нужному чиновнику Госплана нужную сумму... А цены на планируемую продукцию тоже Госплан будет диктовать капиталисту? И капиталист для нужной цены тоже в пыжиковую шапку зелени занесёт. И всё вернётся на круги своя, только на новом уровне!Александр ШевелевЭко Вас куда занесло! Всегда. везде и во всем человек. фирма, государство планируют свои действия. В мире есть пример создания "Союза угля и стали", который затем перерос в ЕС, в котором существует это самое планирование, которое Вас так напрягает. А вот это самое планирование позволяет избегать перепроизводства, а с этим и кризисов. К тому же это снизило цены на отдельные виды потребительских товаров за счет сокращения их перепроизводства путем выделения квот. Фирма может продавать свой товар сверх квот, но при этом выставленный ей штраф сведет на нет эти усилия. У нас же при нашей вольнице все полки завалены колбасами (беру, как эквивалент, принятый в России), на производства которых потрачены ресурсы (сырьё, энергия, вода, труд рабочих и ИТР, логистику) и стоимость которых при истечении срока реализации невозможно вернуть производителю. По этой причине последний в стоимость новой партии включает затраты на предыдущий товар с целью "отбить" понесенные затраты. Но если ему будет установлена квота с гарантией продажи его товара предположим объемом в 95% от изготовленного, то ему не потребовались бы затраты на закупку части сырья, на набор новых рабочих, на использование большего числа транспорта для перевозки товара и т.д. Но главное для страны не в колбасе, а именно в планировании МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ РЕГИОНАМИ И ВЕДОМСТВАМИ и согласование трат с БЮДЖЕТОМ. Но очень боюсь, что это пожелание останется только в словах.Виктор МуравьевЯ помню прекрасно социалистическое неповоротливое, некомпетентное, тупое планирование, в рамках котого я трудился на своём рабочем месте, работая инженером-конструктором в некотором СКБ, занимающегося точным приборостроением. Это был идиотизм! И была наша гражданская электронная измерительня техника, благодаря этому планированию, в глубокой грязной яме, если не сказать точнее.Александр ШевелевИ Вы считаете, что планирование только таким и может быть и никак иначе? Может быть Вам вспомнить, как при советском планировании создавались крупные предприятия и строились города с проживающими в них работниками этих предприятий? Это Тольятти, Набережные Челны, Сургут, Нижневартовск, Комсомольск-на-Амуре и т.д., мне же ближе Кингисепп Ленинградской области. Для увеличения выпуска удобрений и кормовых обесфторенных фосфатов для сельского хозяйства был определен город Кингисепп с населением порядка 11-12 тыс. человек. Сырьё в Апатитах, но производить там сложно из-за отсутствия трудовых ресурсов и энергетики, а в Ленобласти только сдали Ленинградскую Атомную Станцию, да и с трудовыми ресурсами здесь было несоразмеримо лучше. К тому же часть сырья была найдена буквально рядом с городом. Домостроительные мощности области позволяли быстро наращивать строительство жилых домов. Город находится на оживленной жлд магистрали и автодороге, близко расположены порты. После этого были включены в планы Минэнерго протянуть ЛЭП до Кингисеппа, железнодорожникам провести ревизию жлд путей с заменой изношенных участком, Минстрою выделили дополнительные фонды на технику и материалы для строительства жилых и производственных помещений, Минпросвету план на подготовку дополнительно учителей для школ города, Минздраву обеспечить врачами открывающиеся в городе медучреждения, Минтрансу получить дополнительные автобусы и обеспечить как движение по городу, так и подвоз рабочих на комбинат и обратно в круглосуточном режиме. В конце 70-х приглашенные на работу специалисты получали ключи от квартир чуть ли не на перроне вокзала, приехавшим по собственной инициативе редко приходилось ждать более 3-х лет. Вот что значит плановость. Хотел бы я застать, как армеут Шойгу будет строить миллионные города при нынешней системе управления, да к тому же с непонятной целью. Может быть Вы опишете мне эту "картину маслом", которая последует за этим решением?Сергей СычевЭто возможно в 2-х случаях: если будет снова социализм или планами будут заниматься восставшие машины!!!ВБВадим БеловНаконец-то прочитал адекватный комментарий!Александр КлюяновМ-да, интересный винегрет. Что-то от эпохи царя-батюшки, кусочек от Союза Советских Социалистических Республик (для тех, кто подзабыл расшифровку). И как же этот административный симбиоз-тяжеловес будет функциклировать без осевого стержня? Вокруг чего, а главное ради каких и чьих целей будет раскручиваться госмеханизм, рождённый в недрах военного ведомства и под его неусыпным кураторством? Где тут ваще народ? Как его будут "сплачивать"? Может быть проектантам светлонезамутнённого будущего России следовало бы изначально поинтересоваться как раз у млн и млн прижившихся и выживающих при олигархо-банко-чиновничьем приват-капитализме? Граждане... россияне, какой жисти вы возжелаете? какая сердечная Идея может быть проложена между вами самими и между самими и государством? Как вы бы хотели обозвать новую госконструкцию и кто/как в ней должен быть командиром, на каких правах? Перед кем он должен бить челом для регулярного отчёта? Если волнует что другое, приносите вопросы в приёмную С.К. Шойгу, по адресу... с ... до ... P. S. Примечательное "увы". Народного гласа-то нет сегодня НИ в одном прожекте в качестве инициатора. Спит могутный, али занят выживаемостью? А ведь как для него разначали стараться капиталистические властя. Даже после выборов!Владимир ХомченкоПри современном развитии Вычислительной Техники это будет оперативно и эффективно.Галина ЕмельяноваЧем был плох Госплан? При нем построено было советское государство, при нем победили в войне. Конечно в последние годы советского периода он стал тяжеловесным и что греха таить породил коррупцию, такую масштабную "качественную" - хлебаем её ложкой до сих пор. У нас много программ развития страны, но увязки между ними нет. Ни минфин, ни минэкономразвития с этой задачей не справляются, кто в лес кто по дрова. Значит именно в этой сфере нужно навести порядок.Владимир ХорошийВы правы, Галина! По идее, увязывать работу министерств и вырабатывать экономически обоснованные решения и должен Госплан, но как бороться с коррупцией СЕЙЧАС не знаю.Борис СосенкинКак народ с толку не сбивали, а он за Госплан.SISergey IvanovИ на осознание этого у НЕГО ушло 20 лет? Русские, конечно, запрягают медленно, но не до такой же степени! Впрочем, если ОН и заговорил о планировании и плановой экономике, то вовсе ни из стремления облагодетельствовать Россию. Просто он понял, кто именно на самом деле управляет Россией. А управляет всегда тот, кто контролирует экономику. Так гласит марксистская теория. И в какой- то момент ОН почувствовал себя неуютно: Ведь эти две сотни вскормленных им долларовых миллиардеров всегда могут сожрать и его самого. Притом не задумываясь и без всяких угрызений того, что нормальные люди называют совестью. Госплан- удобное средство поставить их всех в стойло. Тем более, что разворовывать уже нечего. Все разворовано и поделено. А аппетиты только растут. А сама идея правильная. Только не надо доводить ее до своей логической глупости. Не надо руководить крестьянином, сколько кур ему иметь. Не надо командовать парикмахером. Но основа экономики государства, ее государствообразующие отрасли должны быть плановыми! Эту простую мысль давно поняли в Китае. Сейчас «младший брат» далеко перерос «старшего». И уже нам не грех бы поучиться у «младшего».Владимир ЯкубенкоВсё так. При этом следует на законодательном уровне запретить чиновникам всех уровней - от "Думских" до сельсоветских - не совать свой нос в хозяйственную деятельность вышедших на пенсию селян. В селе нет и быть не может "не работающих" пенсионеров хотя бы уже по причине более чем скудной пенсии. И правительству нечего разевать рот на лишнюю курочку или поросёночка появившихся в подворье стариков. На локтях и коленях ( и ещё в одном месте) сала не наскребёшь, и престиж власти при этом не поднимешь. Пора бы г-ну Мишустину это уразуметь. А где находится искомое сало, ему хорошо известно. Вот там пусть и "скребёт".Владимир ЯкубенкоВсё так. При этом следует на законодательном уровне запретить чиновникам всех уровней - от "Думских" до сельсоветских - не совать свой нос в хозяйственную деятельность вышедших на пенсию селян. В селе нет и быть не может "не работающих" пенсионеров хотя бы уже по причине более чем скудной пенсии. И правительству нечего разевать рот на лишнюю курочку или поросёночка появившихся в подворье стариков. На локтях и коленях ( и ещё в одном месте) сала не наскребёшь, и престиж власти при этом не поднимешь. Пора бы г-ну Мишустину это уразуметь. А где находится искомое сало, ему хорошо известно. Вот там пусть и "скребёт".Виктор ЖуравлевРовно сто лет тому назад, в 1921 году, был образован Госплан РСФСР. Путин к этому идёт уже давно. Сначала он передал государству контрольные пакеты акций крупных предприятий страны, а в последнем Отчёте ФАС уже было сообщено, что "80% экономики управляется государством". Путину следовало бы только иметь ввиду, что в США, которые имеют самую мощную в мире экономику, 80% бюджета страны наполняется за счёт мелких и средних предприятий. Производительность труда в США была в несколько раз выше, чем в СССР, а это по словам Ленина имеет решающее значение для победы социально-экономической формации. Путин также должен был бы знать, что Госплан хорошо работал только в первые свои годы, а потом советский бюрократизм испортил и эту структуру: на работу в Госплан стали привлекать не лучших в стране экономистов, а сынков и дочек крупных партийных функционеров. О крахе Госплана мне довелось узнать из бесед с одним из старейших начальников его Управления.Анфиса Иванова" на работу в Госплан стали привлекать не лучших в стране экономистов, а сынков и дочек крупных партийных функционеров. О крахе Госплана ..." Значит все-таки не сам Госплан развалился за якобы своей несостоятельностью, а люди-сволочи его развалили ???!!! Самое главное во всем - в созидании и разрушение - это человеческий фактор!!! Так как же строить страну - из-за сознания, что воровитый, спекулятивный народ все равно разрушит все самое перспективное и позитивное или же все же принимать грамотные и качественные программы развития и повышения благосостояния и одновременно повышать административно и контрольно -техническую кадровую службу?!ВБВадим БеловГосударственное планирование возможно только при социализме. Разве Путин хочет изменить существующий строй? Другое дело, ввести вменяемую систему квот и штрафов за выполнение тех или иных действий бизнеса, но это ему сделать не позволят.Комментировать
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