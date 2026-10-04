Илон Маск предложил переименовать искусственный интеллект в суперинтеллект

Илон Маск предложил назвать искусственный интеллект суперинтеллектом, поддержав инициативу президента США Дональда Трампа, который поручил использовать новый термин в государственной документации.
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