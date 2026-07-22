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В музее-заповеднике «Мелихово» состоится спектакль «Дачный театр Антоши Чехонте»

В музее-заповеднике «Мелихово» состоится спектакль «Дачный театр Антоши Чехонте»

25 июля в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» пройдет спектакль «Дачный театр Антоши Чехонте». Представление станет частью проекта «Театральный open-air», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

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