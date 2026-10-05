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У Турции 4 поражения в 4 турах Лиги наций. Команда Монтеллы идет последней в группе с Францией, Италией и Бельгией

Сборная Турции не набрала ни одного очка в четырех турах Лиги наций. В 4-м туре команда  Винченцо Монтеллы уступила сборной Италии со счетом 1:3.

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