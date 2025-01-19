И вот уже «плакали всей маршруткой» превратилось в «плакали всем Шереметьево»

K50952

Ну как бы это попонятней, ну допустим так - сбежавший с зоны зек, кричит на весь мир что его корешей злобная вохра не пропускает через КП, а случайный свидетель этого действа с лёгким недоумением спрашивает у прохожих -" это вообще как"?