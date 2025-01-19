Такое ощущение, что беглые украинские граждане, мыкаясь по Москве в поисках прибежища, случайно наткнулись на схрон заброшенный Жан-Жак, а там обнаружили склад оружия.
И вот уже «плакали всей маршруткой» превратилось в «плакали всем Шереметьево»
Комментарии
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K50952
Ну как бы это попонятней, ну допустим так - сбежавший с зоны зек, кричит на весь мир что его корешей злобная вохра не пропускает через КП, а случайный свидетель этого действа с лёгким недоумением спрашивает у прохожих -" это вообще как"?
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14 час.
Балу -
Задолбали уже эти монтяны-подоляки-коты-царевы!... Мало того, что свою страну про...рали, так теперь в России воду баламутят, мрази!... И ещё ведь умудряются на федеральные каналы пролезть, и хлебные места в России позанимать...
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11 час.
Владимир Елкин
Статейка ни о чём!
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7 час.
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