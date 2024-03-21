РГ: В Италии в возрасте 87 лет умерла Коки, поп-звезда 1960-х

Итальянская поп-звезда 1960-х годов по имени Коки скончалась. В течение периода с 1961 по 1968 годы она выпустила двадцать песен и дебютный альбом в 1963 году, продолжая исполнять их до конца своей жизни.
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