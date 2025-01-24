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Новый вертопорт от "Русдронопорт" и "Радар ммс": беспилотники будущего

Новый вертопорт от "Русдронопорт" и "Радар ммс": беспилотники будущего

"Русдронопорт" и "Радар ммс" запустили в Санкт-Петербурге вертопорт для беспилотных вертолетов. Технология, не имеющая мировых аналогов, уже вызывает интерес на Ближнем Востоке и готовится к экспортным поставкам.

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