Тарифы Трампа на инструменты для производства чипов могут привести к удорожанию процессоров, производимых в США

Хотя новые импортные тарифы, введенные администрацией Трампа, не облагают налогом импорт полупроводников, они облагают налогом импорт оборудования для производства пластин (WFE), произведенного за пределами США и используемого американскими чипмейкерами.
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