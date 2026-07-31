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Atlantic: Зеленский попросил Трампа разрешить использовать Starlink над Россией

Atlantic: Зеленский попросил Трампа разрешить использовать Starlink над Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме призвал американского коллегу Дональда Трампа добиться разрешения использовать систему Starlink над территорией России для усиления ударов БПЛА.

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