Atlantic: Зеленский попросил Трампа разрешить использовать Starlink над Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме призвал американского коллегу Дональда Трампа добиться разрешения использовать систему Starlink над территорией России для усиления ударов БПЛА.
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