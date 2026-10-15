Владимир Путин обещает «ответку» Зеленскому за удары по НПЗ и ЦОДам Владимир Путин прокомментировал сегодняшний удар противника по российским НПЗ и угрозы Зеленского интенсифицировать такие удары.
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