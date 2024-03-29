«Суммарный залп крылатых ракет с АПЛ уменьшится наполовину»: США списывают четыре подлодки типа Ohio

ВМС США объявили о списании в ближайшие годы четырех самых старых подлодок класса Ohio (служат более 40 лет), которые в отличие от остальных субмарин этого проекта были перевооружены с МБР на крылатые ракеты Tomahawk.
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