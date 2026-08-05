Почти 79 тысяч за месяц: в США установлен рекорд по депортациям

В июне американские иммиграционные суды вынесли почти 79 тысяч постановлений о высылке иностранцев. По сравнению с маем, когда было принято более 58 тысяч таких решений, показатель увеличился примерно на 36%, сообщает Bloomberg.
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