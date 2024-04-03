Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил важный для ВСУ мост на донецком направлении

Артбригада Южной группировки войск расчетами РСЗО «Ураган» уничтожила железнодорожный мост в городе Курахово в Марьинском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) — стратегически важный для Вооруженных сил Украины (ВСУ) объект.
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