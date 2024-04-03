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Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил важный для ВСУ мост на донецком направлении

Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил важный для ВСУ мост на донецком направлении

Артбригада Южной группировки войск расчетами РСЗО «Ураган» уничтожила железнодорожный мост в городе Курахово в Марьинском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) — стратегически важный для Вооруженных сил Украины (ВСУ) объект.

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